FC Utrecht tikt NEC weg

FC Utrecht heeft de vierde plaats in de Eredivisie weer stevig in handen genomen. De Utrechters tikten NEC in Nijmegen bij vlagen weg en boekten een overtuigende 3-0 zege. Als 'best of the rest' achter de traditionele top drie koerst FC Utrecht af op een plek in de play-offs om Europees voetbal.