Siem de Jong schiet PSV naar nieuwe winst

PSV heeft voor de achtste keer op rij een thuiswedstrijd in de Eredivisie gewonnen. Het elftal van trainer Phillip Cocu versloeg Vitesse met 1-0 en verkleinde zo de achterstand op Feyenoord en Ajax tot respectievelijk vijf punten en één punt. Feyenoord gaat morgen op bezoek bij sc Heerenveen, Ajax wacht de uitwedstrijd tegen Excelsior.

De enige treffer kwam op naam van Siem de Jong. De voormalig speler van Ajax scoorde in de vijftigste minuut op aangeven van Andrés Guardado. De Jong scoorde vier keer in zijn laatste drie duels in de Eredivisie.

PSV hervat de competitie na de interlandperiode met een uitwedstrijd tegen Sparta. De Rotterdammers waren de Eindhovenaren eerder dit seizoen in het bekertoernooi nog de baas.