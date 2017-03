Winnend Sparta gluurt naar middenmoot

Sparta Rotterdam heeft zaterdag afstand genomen van de onderste plaatsen van de eredivisie. Het elftal van trainer Alex Pastoor versloeg voor eigen publiek Heracles Almelo met 3-1. Sparta klom naar de twaalfde positie op de ranglijst. De club heeft nog maar drie punten minder dan Heracles, de huidige nummer tien van de eredivisie.

Met enig geluk kwam Sparta na 29 minuten op voorsprong. Ryan Sanusi mocht zijn eerste competitietreffer vieren doordat Justin Hoogma zijn schot onbedoeld van richting veranderde. Sparta verdiende de voorsprong, want er was maar één ploeg die op zoek ging naar de 1-0.

Heracles startte slap en was aanvankelijk niet vooruit te branden. Toch kreeg Samuel Armenteros een buitenkansje op de gelijkmaker. De strafschop van de aanvaller had echter zoveel weg van een terugspeelbal dat doelman Roy Kortsmit zijn tweede penalty van dit seizoen kon stoppen in de eredivisie. Vorige maand wist Gregor Breinburg voor NEC ook niet vanaf elf meter te scoren tegen Sparta.

Na de misser van Armenteros ging Heracles wel even beter voetballen. Joey Pelupessy en Tim Breukers brachten Kortsmit in het nauw, maar kwamen niet tot scoren. Bij Sparta hadden Martin Pusic en Loris Brogno een basisplaats. Zij kregen de voorkeur boven Craig Goodwin en Mathias Pogba, die vorige week niet konden overtuigen tegen Vitesse (0-5).

Pusic bedankte zijn trainer voor de eerste keer voor het vertrouwen door in de 53e minuut een vrije trap van Jerson Cabral binnen te knikken (2-0). Het was alweer voor de vijfde keer dit seizoen dat Sparta na een vrije trap scoorde. Alleen Ajax (acht keer) en PSV (zeven) deden dat beter. Op aangeven van Brogno besliste Pusic de wedstrijd definitief met zijn tweede treffer van de avond. Een fraai doelpunt van Pelupessy in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd kwam te laat om de wedstrijd nog spannend te maken.