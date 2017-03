Ook Atlético deelt dreun uit aan Sevilla

Atlético Madrid is hard op weg te klimmen naar de derde plaats in de Primera División. De 3-1 zege op de huidige nummer 3 Sevilla zorgt ervoor dat het gat slinkt tot 2 punten. Met nog 10 duels voor de boeg en de matige vorm waarin Sevilla verkeert, lonkt plek 3 en directe plaatsing voor de Champions League.

STRIJD OM DIRECTE PLAATSING GROEPSFASE CHAMPIONS LEAGUE

Het duel tussen de twee fanatiek strijdende ploegen van Diego Simeone en zijn Argentijnse collega Jorge Sampaoli was kwalitatief niet hoogstaand. Sevilla zit duidelijk in een dip en won nu al voor de vierde keer op rij niet. De thuisploeg had meer grip op het duel, maar scoorde aanvankelijk alleen uit dode spelmomenten.

VEEL GOALS NA RUST

In de tweede helft vielen er in ieder geval genoeg treffers om het schouwspel aantrekkelijk te houden. Antoine Griezmann gaf al de assist bij de 1-0 en mikte zelf heerlijk de 2-0 tegen de touwen uit een directe vrije trap.

DOELPUNTEN VOOR HET SCOREBORD

De Andalusiërs wisten op dat moment dat het eigenlijk wel klaar was. Koke maakte met een intikker sowieso een einde aan alle hoop bij de gasten. Dat Joaquín Correa nog knap wat terugdeed, had behalve voor de 22-jarige Argentijn zelf geen waarde meer.

EXTRA BONUS VOOR ATLÉTICO

Als de twee topteams in punten gelijk eindigen aan het einde van de rit, staat Atlético boven Sevilla vanwege het betere onderlinge resultaat. In Andalusië won Sevilla namelijk maar met 1-0. Dat bonuspunt voor de Madrilenen kan nog wel eens goed van pas komen.