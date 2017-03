Barça volgt met goalfeest tegen Valencia

Barcelona heeft de smaak weer te pakken. Na de 2-1 nederlaag van vorige week bij Deportivo La Coruña, maakten de Catalanen er vier tegen Valencia, dat met 4-2 verloor in Camp Nou. De achterstand op koploper Real Madrid blijft daardoor beperkt tot vijf verliespunten.

AL GEWAARSCHUWD EN TOCH OP ACHTERSTAND

Valencia pakte het anders aan dan Paris Saint-Germain en speelde bijna een-op-een over het hele veld in de beginfase. Dat weerhield Barça er niet van kansen te creëren. Toch sloeg Valencia als eerste toe. Marc-André Ter Stegen had al twee keer gered, maar moest toezien hoe Eliaquim Mangala fraai de score opende.

NOG VOOR RUST IN EVENWICHT

Neymar leidde de comeback in door snel in te gooien en Luis Suárez daarmee alleen voor Diego Alves te zetten. El Pistolero krulde de 1-1 binnen. Lionel Messi benutte een strafschop en zorgde voor de 2-1. Mangala was de veroorzaker en kon met rood inrukken. Barcelona-huurling Munir maakte op slag van rust weer gelijk.

TEGEN 10 EROP EN EROVER

In de tweede helft nam de nummer 2 van Spanje alsnog afstand. Messi vuurde raak met z'n rechterbeen en opnieuw leverde Neymar de assist bij de goal van André Gomes. De Portugese invaller maakte daardoor zijn eerste competitietreffer voor De Blaugranas in 21 wedstrijden in La Liga.