United boekt eenvoudige zege op Boro

Manchester United heeft drie punten overgehouden aan het duel met Middlesbrough. In het Riverside Stadium stond het scorebord na 90 minuten op 3-1. Marouane Fellaini, Jesse Lingard en Antonio Valencia scoorden voor de ploeg van José Mourinho. Rudy Gestede maakte de eretreffer voor Middlesbrough.

Víctor Valdés was in de eerste helft een grote sta-in-de-weg voor United. De oud-doelman van The Mancunians wist een aantal keer een doelpunt te voorkomen. Uiteindelijk brak Fellaini de ban. De Belg kopte de bal wél achter de Spanjaard, waardoor de verdiende 1-0 op het scorebord kwam.

Na de rust zakte Manchester United in en loerde de ploeg op de counter. Middlesbrough probeerde het wel, maar was aanvallend onmachtig om tot kansen te komen. Lingard gooide het duel na een uur spelen op slot. De aanvaller schoot de bal fraai binnen.

GLIJPARTIJ

Rudy Gestede deed iets terug door het eerste doelpunt sinds januari te scoren voor Boro. Het slotakkoord was voor Valencia. De vleugelspeler profiteerde van het wegglijden van Valdés, waardoor Ecuadoraan eenvoudig de 3-1 kon binnenschuiven.

Door de overwinning strijgt United naar de vijfde plaats op de ranglijst. The Red Devils hebben nu 52 punten uit 27 wedstrijden. Middlesbrough blijft vechten tegen degradatie. De ploeg van Steve Agnew staat op de negentiende plek met 22 punten uit 28 duels.