Verstappen: 'We rekenen niet op pole'

Max Verstappen denkt niet dat hij met Red Bull volgende week bij de eerste grandprix van het seizoen in Australië meteen voor poleposition kan gaan. 'Het is altijd moeilijk om te zeggen wie nu de beste auto heeft, maar je ziet wel duidelijk dat Ferrari sterker is dan vorig jaar. Mercedes zal er altijd wel bijzitten. Ik denk dat ze altijd wat meer verstoppertje spelen.'

'Voor ons kan ik het moeilijk zeggen. Ik denk persoonlijk dat we nog niet het beste team zijn, maar het blijft even afwachten', zei de Nederlandse Formule 1-coureur op verstappen.nl. 'Na de kwalificatie in Australië zullen we zien hoe het is op pure snelheid. We gaan in ieder geval niet naar Melbourne met het idee dat we er poleposition kunnen halen, maar hopelijk zullen we net als vorig jaar wel beter in het ritme komen.'