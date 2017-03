Feyenoord pakt de winst bij Heerenveen

Op weg naar het kampioenschap heeft Feyenoord ook bij sc Heerenveen geen fout gemaakt. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst won in het Abe Lenstra-stadion met 2-1 en verstevigde daarmee de koppositie. Feyenoord heeft nu zeven punten meer dan Ajax, dat later op zondag nog tegen Excelsior speelt.

Reza Ghoochannejhad schoot Heerenveen in de achttiende minuut uit een strafschop op voorsprong. De Iraanse spits beloonde de thuisclub daarmee voor een sterke eerste helft. Na rust nam Feyenoord de wedstrijd in handen. Via doelpunten van Nicolai Jørgensen, zijn negentiende van het seizoen, en Tonny Vilhena pakte de koploper van de eredivisie opnieuw drie punten.