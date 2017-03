Ancelotti begrijpt 'slap handje' van Robben

MÖNCHENGLADBACH (ANP/DPA) - Carlo Ancelotti gaf zondag na de zege op Borussia Mönchengladbach (1-0) aan begrip te hebben voor de reactie van Arjen Robben. Die had een gezicht als een oorwurm, toen hij in de 85e minuut gewisseld werd. 'Ik zou ook niet blij zijn, als ik zou worden vervangen', zei de coach van de Duitse koploper Bayern München. 'Je kunt zien dat het heilige vuur nog bij hem brandt. Voetballers zijn ook maar mensen. Het is juist mooi te zien dat, ondanks onze grote voorsprong op de ranglijst, de spelers nog zo geprikkeld zijn.'