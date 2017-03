Van den Hurk start op heuvel in halve finale

Rick van den Hurk staat op de Nederlandse heuvel in de halve finale van de World Baseball Classic tegen Puerto Rico. De 31-jarige Brabander krijgt in het Dodger-stadion van Los Angeles het vertrouwen van bondscoach Hensley Meulens. Van den Hurk was op dit toernooi twee keer eerder al de startende werper, in de eerste ronde tegen Zuid-Korea (5-0-winst) en in de openingswedstrijd van de tweede ronde tegen Japan (6-8).