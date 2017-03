Herlings zevende in 2e manche GP Argentinië

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag bij de Grote Prijs van Argentinië zijn beste resultaat tot nu toe behaald in de MXGP. De 22-jarige debutant in deze klasse kwam op zijn KTM-machine als twaalfde en als zevende binnen in de twee manches in Neuquen. Land- en teamgenoot Glenn Coldenhoff verging het minder op het Zuid-Amerikaanse circuit. Hij eindigde in de eerste race als veertiende en moest in de tweede run uitvallen door een technisch probleem.