Cordemans: Oranje kan allerbeste worden in LA

Rob Cordemans koestert de wereldtitel die hij in 2011 veroverde met de Nederlandse honkballers, maar hij aast met Oranje nu op een nóg groter succes. Net als vier jaar geleden staat het multiculturele koninkrijksteam in de halve finales van de World Baseball Classic, het belangrijkste landentoernooi ter wereld waaraan - in tegenstelling tot het oude WK - ook de profs uit de Major League meedoen. 'Als we dit toernooi winnen, zijn we echt de beste van het allerbeste', zei de pitcher zondag vanuit Los Angeles, kort voor de training in het Dodger-stadion.