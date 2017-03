Vesnina wint Russisch onderonsje

Elena Vesnina (30) heeft zondag voor het eerst in haar carrière het tennistoernooi van Indian Wells gewonnen. De als veertiende geplaatste speelster was in de finale te sterk voor haar als achtste geplaatste landgenote Svetlana Koeznetsova. Vesnina zegevierde na ruim 3 uur in drie sets: 6-7 (6) 7-5 6-4.

Beide tennissters begonnen sterk aan de finale in Californië en gunden elkaar geen break. In de tiebreak wist Koeznetsova zich uiteindelijk naar setwinst te slaan. Het spel in de tweede set was een stuk wisselvalliger. Vesnina tenniste slordig en sloeg de ene na de andere onnodige fout. Halverwege de set herpakte ze zichzelf en liep bij 4-4 zelfs uit naar 7-5.

In de derde set leek Koeznetsova (31) in de zesde game de beslissende break te hebben afgedwongen (2-4). Daarna brak Vesnina echter meteen terug waarna ze het initiatief niet meer uit handen gaf. In de negende game leverde Koeznetsova haar service opnieuw in en kon Vesnina op eigen opslag haar derde WTA-titel, na Hobart en Eastbourne in 2013, veiligstellen.

Vesnina won als dubbelaar al meerdere grote toernooien, waaronder drie grandslams.