De Jong vervangt Bazoer bij Jong Oranje

Riechedly Bazoer kan niet meespelen in de komende twee oefeninterlands van Jong Oranje tegen Finland en Oostenrijk. De middenvelder van VfL Wolfsburg heeft zich bij bondscoach Art Langeler afgemeld met een blessure. Ajacied Frenkie de Jong, die nog niet eerder bij de selectie zat, is zijn vervanger.

De twee oefenduels zijn in Spanje, waar Jong Oranje in voorbereiding gaat op de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap van 2019. Vrijdag is eerst de oefenwedstrijd tegen Finland, drie dagen later volgt de confrontatie met Oostenrijk.