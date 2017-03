Federer geeft tweede jeugd extra glans

Roger Federer heeft het masterstoernooi van Indian Wells op zijn naam geschreven. De 35-jarige Zwitser versloeg zijn landgenoot Stan Wawrinka in de finale met 6-4, 7-5.

Het was de eerste keer dat Wawrinka in de finale stond van Indian Wells. Federer won het toernooi al vier keer eerder. Het was bovendien zij 19de overwinning in 22 ontmoetingen met zijn jongere landgenoot.