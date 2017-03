Voorpret met Bobby D en Tom: 'Haalt Sauber einde?'

Nog 3 dagen en 14 uur te gaan tot de start van het F1-seizoen. Wij bij Ziggo Sport kunnen niet wachten en blikken tot aan de start in Melbourne elke dag vooruit. Rob Kamphues kijkt vandaag met experts en Ziggo Sport-analisten Robert Doornbos en Tom Coronel eerst naar de staart-teams. Kan The Hulk Renault de punten in trekken en de Sauber mag dan wel mooi zijn, maar halen ze het einde?

'SAUBER MOOI, MAAR MAKEN ZE SEIZOEN AF?'

Speciaal voor het 25-jarige bestaan heeft Sauber een prachtige nieuwe auto gemaakt, maar wél met een oude motor en zonder sponsors. De terechte vraag van Kamphues is dan ook. 'Halen ze het einde van het seizoen wel?'



'HULK MOET RENAULT NAAR VOREN TREKKEN'

Ook het fabrieksteam van Renault was vorig seizoen een zwakke broeder. Dit jaar zijn de voortekenen volgens Coronel in ieder geval gunstiger en bovendien hebben de Fransen de beschikking over The Hulk:





