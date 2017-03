Schoon Barça evenaart 46 jaar oud record

Juego limpio (schoon spel): eerlijkheid, waardigheid, respect, teamspel en plichtsbesef. Dat zijn volgens de UNESCO essentiële waarden om op een goede manier sport te beoefenen. Barcelona is in ieder geval hard op weg een schoonte-record te breken in de Primera División. De Catalanen kregen dit seizoen in alle 28 speeldagen nog geen enkele keer een rode kaart of een penalty tegen!