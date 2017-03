Geblesseerde Dolberg toch naar Denemarken

Trainer Peter Bosz van Ajax had Kasper Dolberg graag liever in Amsterdam willen houden, maar de negentienjarige spits gaat toch naar Denemarken. De medische staf van de nationale ploeg wil graag zelf onderzoeken hoe ernstig de liesblessure van Dolberg is die de spits zondag aan de kant hield in de competitiewedstrijd tegen Excelsior (1-1).