Doornbos, Barney en Siem de Jong in Peptalk

Siem de Jong, Raymond van Barneveld, Robert Doornbos en Rob Kamphues zijn vanavond om 19 uur de tafelgasten van Jack van Gelder en Frank Evenblij in Peptalk, dé sporttalkshow op Ziggo Sport.

MAX MANIA IN VOLLE HEVIGHEID

Het aftellen is begonnen. Over 4 dagen start het nieuwe Formule 1-seizoen op het semi-stratencircuit van Melbourne. Robert Doornbos en Rob Kamphues starten vrijdag met een nieuw programma op Ziggo Sport: het Formule 1-café. Wat kunnen we verwachten en hoe staat Max Verstappen er momenteel voor?

EINDE AAN KAMPIOENSREEKS FAMILIE DE JONG?

Met zijn winnende doelpunt tegen Vitesse lijkt Siem de Jong weer helemaal terug van weggeweest. Zijn transfer naar PSV heeft hem goed gedaan, maar waar ligt zijn toekomst? Sinds 2010 won óf Luuk, óf Siem de landstitel met FC Twente, Ajax of PSV. Met Feyenoord op kampioenskoers lijkt er dit jaar een einde te komen aan een reeks van zeven kampioenschappen op rij.

BARNEY ARMY!

In een uitverkocht Ahoy won Raymond van Barneveld afgelopen donderdag eenvoudig van Gary Anderson. De nog altijd ongekend populaire Hagenees heeft het steeds vaker moeilijk om constant te blijven presteren op het hoogste niveau. Hoe lang kan hij dit nog volhouden?



FRANK BIJ TESS WESTER EN DE MART OVER MANON FLIER

Ze was een paar dagen in Nederland voor een oefenstage met de Nederlandse handbaldames tegen IJsland. Keepster Tess Wester nam plaats op de bank van Frank om te praten over intimiderende keepers. Maakt Tess Nederland volgend jaar wereldkampioen?

De column van Mart Smeets gaat over volleybalster Manon Flier. Tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012 kreeg De Mart veel kritiek op zijn interview met de 1,92m lange parter van Reinder Nummerdor. Hoe kijkt Smeets daar nu op terug?

Peptalk is vanavond voor de laatste keer te zien om 19:00u. Vanaf volgende week start de sporttalkshow om 19:30u op Ziggo Sport kanaal 14.