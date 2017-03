Ferguson even terug als trainer ManUnited

Sir Alex Ferguson keert eenmalig terug als trainer van Manchester United. Dat doet de voormalige succescoach, die de Engelse ploeg 27 jaar onder zijn hoede had, voor Michael Carrick. De 35-jarige middenvelder speelt al elf jaar voor de ploeg uit Manchester en krijgt ter ere van die mijlpaal een benefietwedstrijd cadeau.

In het duel op 4 juni neemt Carrick het met een zogenoemde All Star-selectie op tegen de kampioensploeg van 2008, waarmee ManUnited de Premier League en Champions League won. Dat succesvolle team wordt op Old Trafford weer bijgestaan door Ferguson. Carrick kan in zijn All Star-ploeg rekenen op de steun van onder anderen Steven Gerrard en Frank Lampard.

Ferguson reageerde opgetogen. 'Ik vind het enorm leuk om de spelers terug te zien. Het coachen zelf mis ik niet. De grote wedstrijden wel, maar ik heb mijn beslissing genomen en geniet ervan.' De 75-jarige Schot stopte in 2013 als trainer.

Carrick kwam in 2006 over van Tottenham Hotspur en lijkt dicht bij contractverlenging van nog een jaar.