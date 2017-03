Kamphues: 'Red Bull trekt nog wel bij'

Na maanden wachten mag Max Verstappen dit weekend weer los! De verwachtingen zijn torenhoog, maar Rob Kamphues denkt dat wereldkampioen worden er nog niet in zit. 'Uit de tests lijkt Red Bull misschien zelfs pas het vierde team, al denk ik dat ze nog wel bijtrekken', legt de F1-presentator uit in Peptalk. Max heeft zelf al gezegd de eerste races niet mee te kunnen doen om de overwinning.'

Kunnen jullie ook niet wachten tot de Grand Prix van Australië? Robert Doornbos neemt je vast mee voor een rondje over het circuit:

SIEM GAAT VOOR TWEEDE PLEK

Siem de Jong gaat zich met PSV op de tweede plek in de Eredivisie. Voor ons is de tweede plek de eerstvolgende plek en daar richten we ons op', aldus de oud-Ajacied. De achterstand op koploper Feyenoord is groot, maar Siem heeft nog wat hoop. 'Je weet nooit, er zijn gekke dingen gebeurd in het verleden.'

GEKKENHUIS IN AHOY

Raymond van Barneveld won afgelopen donderdag in een kolkend Ahoy van Gary Anderson in de Premier League. Het was zo'n gekkenhuis dat de 49-jarige Hagenaar zich na afloop moest verschuilen in de auto. 'Ik heb heel veel wedstrijden in Engeland gespeeld, maar hier kan echt werkelijk niets tegenop', vertelt Barney.

BARNEY WIL WEER BEKERS OMHOOG TILLEN

Af en toe is RVB jaloers op Michael van Gerwen. 'Dat wil ik ook, bekers omhoog tillen', bekent de vijfvoudig wereldkampioen. Maar die bekers kunnen weer komen, het zou namelijk zomaar kunnen dat Barney nog steeds beter wordt. 'Je wordt meegetrokken om hoge gemiddeldes te gooien, anders doe je niet meer mee.'

Mart Smeets maakt in zijn videocolumn excuses aan Manon Flier: