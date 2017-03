Robben door blessure later bij Oranje

Arjen Robben meldt zich pas dinsdagmiddag bij Oranje. De aanvaller heeft zondag een lichte voetblessure overgehouden aan het met 1-0 gewonnen duel van Bayern München met Borussia Mönchengladbach.

Robben slaat dinsdagochtend de training van het Nederlands elftal over. Het duel van zaterdag met Bulgarije in de WK-kwalificatie lijkt niet in gevaar te komen. Jeremain Lens sluit pas woensdag aan bij Oranje. Hij verblijft nog in Suriname omdat zijn vader is overleden.

De overige spelers van het Nederlands elftal melden zich maandagavond in Noordwijk voor het kwalificatieduel met Bulgarije en de vriendschappelijke ontmoeting van drie dagen later tegen Italië.