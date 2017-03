Dolberg Talent van het Jaar in Denemarken

Kasper Dolberg is in Horsens uitgeroepen tot Deens Talent van het Jaar 2016. 'De grootste eer dit seizoen vond ik mijn debuut voor het Deense elftal, maar ik ben ook trots om deze award te winnen', zei de spits van Ajax tijdens een gala van de Deense voetbalbond DBU.

Dolberg maakte dit seizoen in de eredivisie al dertien treffers. Vorige week scoorde hij nog in de Europa League tegen zijn landgenoten van FC Kopenhagen.

Dolberg is ondanks een blessure opgeroepen voor de nationale voetbalploeg van zijn land. Denemarken speelt zondag een WK-kwalificatieduel in en tegen Roemenië. De prijs voor Voetballer van het Jaar ging voor het tweede jaar op rij naar Leicester-doelman Kasper Schmeichel. Ook oud-Ajacied Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) was genomineerd.