Honkballers verliezen halve finale WBC

De Nederlandse honkballers zijn net als vier jaar geleden uitgeschakeld in de halve finale van de World Baseball Classic. De ploeg van bondscoach Hensley Meulens moest in Los Angeles buigen voor Puerto Rico: 3-4. De beslissing viel pas in de tiebreak, de elfde inning.

Wladimir Balentien had Oranje al in de eerste slagbeurt met een homerun op een voorsprong van 2-0 gebracht. Het nog altijd ongeslagen Puerto Rico trok de stand direct gelijk via een klap over de hekken van Carlos Correa. De startende pitcher Rick van den Hurk moest in de tweede inning nog een homerun incasseren. Balentien zette in de vijfde inning de 3-3 op het scorebord, waarna het zenuwenspel pas in de tiebreak, met direct de eerste twee honken bezet, werd beslist.

Oranje werd op de WBC van 2013 in de halve finale uitgeschakeld door de Dominicaanse Republiek.