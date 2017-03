Van den Hurk: foutje genadeloos afgestraft

Pitcher Rick van den Hurk hield een zware kater over aan de nederlaag van de Nederlandse honkballers in de halve finale van de World Baseball Classic tegen Puerto Rico (3-4). De startende werper kreeg in de eerste twee innings twee homeruns om zijn oren. 'In zulke wedstrijden telt iedere bal. Eén foutje wordt op dit niveau genadeloos afgestraft', zei Van den Hurk vanuit Los Angeles.