Neymar ♥ Engeland & Spurs willen Barkley

Neymar heeft de Engelse topclubs wakker geschud. De superster van Barcelona heeft in een gesprek met The Sun verklaard dat hij in de Premier League wil spelen. Hij noemt Manchester United, Chelsea, Arsenal en Liverpool als mogelijke bestemmingen om zijn droom waar te maken.

De international heeft nog een contract tot 2021 bij de Spaanse grootmacht, maar de Engelse competitie lonkt voor Neymar. 'De Premier League blijft mij verwonderen. Ik hou van de speelstijl van de ploegen en op een dag zou ik voor een van hen willen spelen.'

Neymar komt in Engeland misschien wél Mateo Kovacic tegen. De middenvelder van Real Madrid is ontevreden over de geringe speeltijd en zinspeelt op een vertrek uit de Spaanse hoofdstad. AS meldt dat Tottenham Hotspur een van de kandidaten is om de Kroaat te halen. Los Merengues zullen proberen om Kovacic te gebruiken bij een mogelijke deal voor Dele Alli.

The Spurs zitten ook achter Ross Barkley aan. De 23-jarige middenvelder van Everton heeft na dit seizoen nog een contract voor een jaar. Ronald Koeman heeft al aangegeven dat de ploeg uit Liverpool de Engels international moet verkopen als hij zijn contract niet verlengt. Mauricio Pochettino zit volgens The Daily Mail op de eerste rij.

Koeman heeft de opvolger van Barkley al op het oog. Gylfi Sigurdsson moet deze zomer naar Goodison Park komen. Het prijskaartje van de IJslander van Swansea City is ook al bekend: een slordige 40 miljoen euro, weet The Daily Mail. Er is nog wél een kaper op de kust. West Ham United wil Sigurdsson aan de selectie toevoegen. Het is nog de vraag of The Hammers aan de vraagprijs willen voldoen.

De Braziliaanse verdediger Lyanco maakt zo goed als zeker de overstap naar Italië. Juventus en São Paulo zijn een transfersom van 6 miljoen overeengekomen. Daarmee kloppen De Bianconeri Atlético Madrid in de jacht op de 20-jarige verdediger, schrijft Calciomercato. Lyanco is een vaste waarde in de Braziliaanse selectie onder 20 jaar. Daarvoor speelde hij zijn internationale jeugdwedstrijden voor Servië onder 19.

Paris Saint-Germain heeft Arsène Wenger een contract voor twee jaar aangeboden. De manager van Arsenal lijkt de Engelse ploeg te verlaten na opnieuw een teleurstellend seizoen. The Sun bericht dat het team uit Parijs in de Fransman de ideale opvolger van Unai Emery ziet. Ook de Spanjaard staat onder druk na een vroegtijdige uitschakeling in de Champions League.