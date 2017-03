Voorpret met Bobby D en Tom: Haas en Toro

Nog 2 dagen en 14 uur te gaan tot de start van het F1-seizoen. Wij bij Ziggo Sport kunnen niet wachten en blikken tot aan de start in Melbourne elke dag vooruit. Rob Kamphues kijkt in deel 3 met experts en Ziggo Sport-analisten Robert Doornbos en Tom Coronel naar de teams uit het middenveld: Haas en Toro Rosso. 'Kvyat is net niks en de remmen van Haas zijn ook prut'

'GEEN VERTROUWEN IN DE REMMEN'

Haas gaat beginnen aan het traditioneel moeilijke tweede seizoen in de Formule 1 en doet dat bovendien met werkweigerende remmen. Het goede nieuws is volgens Doornbos wel dat de wat matig startende Esteban Gutiérrez het veld heeft geruimd:



'KVYAT MOET BLIKJES VERKOPEN IN RUSLAND'

'De mooiste auto van het veld' moet het dit jaar vooral hebben van teamleider Carlos Sainz. Van Daniil Kvyat gaat het kleine broertje van Red Bull het niet krijgen. 'Die is er om blikjes te verkopen in Rusland.'



