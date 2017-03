Guardado niet in actie voor Mexico

Andrés Guardado komt niet in actie voor Mexico bij de komende WK-kwalificatieduels tegen Costa Rica en Trinidad & Tobago. De middenvelder van PSV raakte zaterdag geblesseerd aan de hamstring in zijn rechterbeen en kan daardoor niet spelen.

Guardado moest tegen Vitesse in de tweede helft van het veld omdat hij niet verder kon spelen. Toch meldde hij zich ondanks zijn blessure bij de nationale ploeg. Na onderzoek van de Mexicaanse medische staf is besloten dat Guardado niet in actie komt.

De website van het nationale team van Mexico meldt dat Guardado wel bij de groep blijft, waar hij een begin maakt met zijn herstel.