Alonso houdt zich in: 'Moeilijk weekend'

Van de 10 teams op de grid verheugen zich er 9 op de eerste race in Australie. Alleen voor McLaren-Honda had de start nog wel een paar maanden mogen worden uitgesteld. De renstal van Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne kende een desastreuze vuurdoop bij de wintertests en met name Alonso maakt zich geen enkele illusie dat zijn oranje bolide hoge ogen gaat gooien.

'VOORBEREID OP MOEILIJK WEEKEND'

'Na 2 moeilijke testweken zijn we voorbereid op een moeilijk weekend in Melbourne. We doen ons best met wat we hebben en er wordt hard geknokt en samengewerkt met het team, maar omdat er zo weinig tijd is, heb je minder opties voor drastische veranderingen', legt de Spanjaard met gevoel voor understatement uit.

Ook Ziggo-analisten Tom Coronel en Robert Doornbos waren zich kapot geschrokken

Drastische veranderingen zijn wél wat McLaren en met name motorfabrikant Honda goed kunnen gebruiken. Niet alleen komt de Japanse krachtbron topsnelheid tekort op de concurrentie, maar bij de tests in Barcelona stond de MCL32 vaker op een takelwagen dan dat hij over het circuit vloog. Alonso reed in totaal maar 190 rondes, terwijl Valtteri Bottas zijn Mercedes bijvoorbeeld 628 keer rond kreeg.

Toen al kon Alonso zijn frustratie moeilijk onderdrukken en was hij een stuk duidelijker. 'Het chassis voelt goed, we hebben maar één probleem en dat is de power unit. Er is geen betrouwbaarheid en geen power. Ik denk dat we ongeveer 30 kilometer per uur tekort komen op elk recht stuk.' De kracht is er ook Down Under nog niet in de motor, maar is wél goed nieuws over de betrouwbaarheid.

HONDA ZEGT DEEL VAN PROBLEMEN TE HEBBEN OPGELOST

Doordat de motor zichzelf kapot vibreerde, moest McLaren alleen in al in de testweken 7 keer de strijd staken met een kapotte krachtbron. In het reguliere seizoen mag de power unit in totaal maar 4 keer worden vervangen, maar Honda zegt het probleem te hebben gevonden.

'Als het gaat om prestaties, was er vooral ruimte tot verbetering in mapping van de power unit (de software-matige afstelling). Na verdere analyse hebben we aanpassingen gemaakt en die zijn op tijd voor Melbourne', houdt Honda's F1-chef Yusuke Hasegawa de moed er in.

Alonso lijkt sceptisch na twee jaar aanmodderen: 'Voordat we aannames en voorspellingen kunnen maken over prestaties, moeten we maar eens aan de betrouwbaarheid gaan werken. We zullen proberen zoveel mogelijk te genieten van het weekend.'

