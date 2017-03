Oranje traint zonder Robben, Lens en Dost

Het Nederlands elftal is dinsdag zonder Arjen Robben, Bas Dost en Jeremain Lens begonnen aan de eerste training voor de belangrijke uitwedstrijd tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie.

Robben kampt met een lichte voetblessure en meldt zich pas dinsdagmiddag bij Oranje. De verwachting is dat hij zaterdag gewoon kan meedoen in Sofia. Dost heeft dinsdag vrijaf gekregen om de crematie van zijn opa bij te kunnen wonen. Lens verblijft nog in Suriname omdat zijn vader is overleden. Hij voegt zich woensdag bij Oranje.

Bondscoach Danny Blind traint met 21 internationals op het speelveld van Quick Boys in Katwijk. Kevin Strootman houdt zijn conditie op peil op de fiets maar is zaterdag ook gewoon inzetbaar.