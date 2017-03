Liveblog GP Australië: Max in Melbourne

Je lange wachten wordt beloond! Dit weekend barst het Formule 1-geweld weer los. Albert Park in Melbourne is de gastheer van de eerste grand prix van het nieuwe seizoen. De GP van Australië is de eerste scherprechter. Wie heeft z'n huiswerk het best gedaan, wie gaat het hardst en heeft de meest betrouwbare nieuwe bolide? We zien het dit weekend op Ziggo Sport en Ziggo Sport Totaal!