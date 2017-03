Blind rekent op Robben ondanks blessure

Danny Blind rekent op Arjen Robben in de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bulgarije in de WK-kwalificatie. De aanvoerder van Oranje oefend nog niet mee wegens een voetblessure. 'Maar we verwachten dat hij donderdag volledig kan trainen', vertelde de bondscoach.