Transfer-bomba Griezmann, Toby ➤ United

Het zou wat zijn: Antoine Griezmann naar Barcelona. De transfer lijkt onwaarschijnlijk, maar toch is er hoop voor de fans van Barça. De Catalaanse grootmacht heeft zich volgens Talksport bij Atlético Madrid gemeld voor de Franse superster en dus wordt de kans steeds groter dat de Griezmann komend seizoen in blauw-rood speelt.

Griezmann wordt al een tijdje in verband gebracht met een overstap naar Manchester United, dat nog wél de beste papieren lijkt te hebben. The Mancunians zouden zelfs al aan het onderhandelen zijn met kamp-Griezmann. Atlético wil zijn grootste vedette niet verkopen aan een titelconcurrent. Een binnenlandse transfer lijkt daardoor uitgesloten, maar daar denkt de Fransman zelf heel anders over.

Voor Toby Alderweireld lonkt een megatransfer in de Premier League. Manchester United wil de centrale verdediger komende zomer overnemen, meldt The Sun. De oud-Ajacied is bezig aan z'n tweede seizoen voor Tottenham Hotspur. Daarvoor speelde de 64-voudig Belgisch international voor onder meer Atlético Madrid, dat hem in 2014 overnam van Ajax.

Waarom Memphis Depay uit de vele opties voor Olympique Lyon heeft gekozen? Volgens Voetbal International komt dat door SCI Sports. Het databureau zocht op basis van statistieken uit welke competitie de 23-jarige vleugelspeler het beste zou passen. Daarop liet de Oranje-international aanbiedingen van onder meer Everton en Fenerbahçe schieten en vertrok van Manchester United naar Lyon.



De relatie tussen Antonio Conte en Diego Costa heeft een flinke deuk opgelopen en dat komt volgens de Spanjaard door zijn trainer. 'Ik wilde terug naar Atlético Madrid, maar Conte hield mij tegen', zegt de Chelsea-spits tegen El Larguero. Costa werd afgelopen winter ook in verband gebracht met een overstap naar de Chinese Super League, maar ook toen stond Conte een transfer in de weg.

Wesley Sneijder en Nigel de Jong krijgen gezelschap van De Knipoog-Kroaat. Sportske Novosti weet dat Domagoj Vida voor een vertrek van Dinamo Kiev naar Galatasaray staat. We leerden Vida in Nederland kennen door de 7-1 nederlaag van zijn toenmalige club Dinamo Zagreb tegen Lyon. Ajax werd daardoor uitgeschakeld. Vida gaf na een tegengoal een knipoog aan Lyon-aanvaller Bafétimbi Gomis.