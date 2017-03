Nog vier man in race voor Barça-job

Wie wordt de nieuwe coach van Barcelona? We moeten zeker nog tot eind april wachten op het antwoord, maar volgens El Mundo Deportivo staan er nog maar vier namen op de lijst van technisch directeur Robert Fernández. Opvallende afwezige is Jorge Sampaoli. De Sevilla-coach was lange tijd dé nummer 1-kandidaat om Luis Enrique op te volgen, maar heeft geen Barça-verleden.





Juan Carlos Unzué (Barcelona)

Juan Carlos Unzué is de nieuwe topkandidaat. De huidige assistent van Luis Enrique was reservekeeper onder het Barcelona van Johan Cruijff. Als keeperstrainer van de Catalanen keek hij ook al van dichtbij mee met Frank Rijkaard en Josep Guardiola. Sinds 2013 is hij assistent van Luis Enrique. Eerst bij Celta de Vigo, daarna bij Barça. Hij kent dus de methoden van de huidige trainer, wat hem een enorm voordeel geeft.

Unzué heeft tegen dat hij geen ervaring als coach op het hoogste niveau heeft, maar Luis Enrique lijkt al bezig zijn assistent in te werken. Vrijdag kwamen de twee samen de kleedkamer uit op weg naar de training en zondag was het Unzué die (nog vaker dan normaal) de instructies aan de zijlijn gaf tijdens de 4-2 overwinning op Valencia. Veel zal afhangen van de prestaties van Barcelona in de beslissende maanden.

Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)

Mocht Barcelona het verpesten in de Primera División en Champions League, lijkt Ernesto Valverde de grootste kanshebber. De coach van Athletic Bilbao speelde ook onder Cruijff en heeft uitgebreide kennis van de Spaanse competitie. Naast Bilbao was hij namelijk al trainer van Espanyol, Villarreal en Valencia. Hij heeft vooral mee dat hij zijn teams aanvallend laat spelen en zijn contract deze zomer afloopt.

Eusebio Sacristán (Real Sociedad)

Voor Eusebio zal wél flink betaald moeten worden. De trainer van Real Sociedad verlengde onlangs zijn contract tot medio 2019 en liet daarin een afkoopclausule van 5 miljoen euro opnemen. Van 2003 tot 2008 was hij al assistent van Frank Rijkaard bij Barcelona. Hij wordt vooral geroemd om het solide spel dat hij in balbezit speelt met Sociedad. Tegen heeft hij dat hij in 2015 werd ontslagen als coach van Barcelona B.

Ronald Koeman (Everton)

De enige Nederlander die de schifting heeft overleefd is Ronald Koeman. De huidige coach van Everton is een clubicoon van Barcelona. Hij was als speler een sleutelfiguur onder de trainer Cruijff en was de held in de Europa Cup I-finale van 1992. Bij Barça denken ze dat hij het karakter heeft een project als deze te leiden en vinden ze het belangrijk dat hij een gerespecteerd figuur onder de spelers is.