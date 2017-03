Zoon van KFC-baas gaat testen voor Toro

Sean Gelael wordt testrijder voor Toro Rosso. Hij hoopt zo een stoeltje te bemachtigen bij het Italiaanse Formule 1-team en de tweede Indonesische coureur te worden in de hoogste raceklasse.

Rio Haryanto was in 2016 de eerste landgenoot van Gelael die uitkwam in de Formule 1. Hij verloor echter zijn stoeltje bij het inmiddels opgeheven Manor, omdat hij het niet meer kon financieren.

De vader van Gelael is eigenaar van de Indonesische franchise van fastfoodketen Kentucky Fried Chicken en zou vorig jaar interesse hebben gehad om Manor over te nemen. Uiteindelijk kwam er geen koper voor het Britse raceteam.

Gelael zal vooralsnog drie keer gaan testen voor Toro Rosso. In Bahrein, Hongarije en Abu Dhabi komt de 20-jarige coureur in actie. Vorig jaar eindigde hij als vijftiende in het GP2-kampioenschap.