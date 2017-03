Voorpret met Bobby D en Tom: Force India

Nog 1 dag en 10 uur te gaan tot de start van het F1-seizoen. Wij bij Ziggo Sport kunnen niet wachten en blikken tot aan de start in Melbourne elke dag vooruit. Rob Kamphues kijkt in deel 5 met experts en Ziggo Sport-analisten Robert Doornbos en Tom Coronel naar een team uit de subtop: Force India. Hoe gaat de nummer 4 van vorig jaar het doen zonder Nico Hülkenberg?

'WILLIAMS EN RENAULT HIJGEN IN DE NEK'

Hülkenberg maakte de overstap naar Renault en Force India trok Esteban Ocon aan als vervanger van The Hulk. Met Sergio Pérez heeft het team nog wel een coureur met veel ervaring in huis. Lukt het Force India om met deze driver line-up opnieuw de vierde plaats te halen?

