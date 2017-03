Valverde snelste in bergrit Catalonië

Alejandro Valverde heeft woensdag de derde etappe in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Spaanse wielrenner van Movistar was in een 188 kilometer lange bergrit van Mataró naar La Molina de snelste in een sprint bergop. Valverde bleef Daniel Martin net voor.