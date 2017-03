Bazoer scoort en valt uit

Riechedly Bazoer heeft gescoord voor VfL Wolfsburg. De oud-Ajacied deed dat voor de club uit de Bundesliga in een oefenduel met Arminia Bielefeld, dat een niveau lager speelt. Het werd 1-1.

Bazoer viel kort voor tijd geblesseerd uit. 'Waarschijnlijk is er niets ernstigs aan de hand', zei coach Andries Jonker na afloop op de website van de club. 'Maar uit voorzorg laten we hem wel even onderzoeken. We hebben al genoeg blessures.' Bazoer meldde zich enkele dagen geleden af voor een oefentrip met Jong Oranje.