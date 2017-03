Valse start Luiten in Austin

Joost Luiten is het Dell Match Play in Austin begonnen met een nederlaag. De Nederlandse golfer moest bij het tweede toernooi uit de World Golf Championships van dit jaar zijn meerdere erkennen in de als twaalfde geplaatste Paul Casey uit Engeland.

Het Dell Matchplay heeft een ander format dan de gebruikelijke toernooien. De golfers spelen de eerste drie ronden in groepen van vier. Alleen de zestien poulewinnaars stromen door naar de knock-outfase. Luiten speelt later nog tegen Charl Schwartzel (nummer 28 van de wereld uit Zuid-Afrika) en Byeong Hun An (51ste op de wereldranglijst uit Noord-Korea).

Luiten zelf neemt de 66ste plek in en mag in Austin meedoen na afzeggingen van enkele andere golfers. Winst levert één punt op, een gelijkspel een half punt. Schwartzel is in de tweede ronde de opponent van Luiten.