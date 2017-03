Dolberg moet interland laten schieten

Kasper Dolberg doet niet mee in de WK-kwalificatiewedstrijd van Denemarken tegen Roemenië. De negentienjarige spits van Ajax is niet voldoende hersteld van een liesblessure. Daarnaast is hij deze week ziek geworden en heeft hij koorts en keelpijn. Bondscoach Age Hareide stuurt Dolberg terug naar Ajax om daar verder te herstellen.

Dolberg ontbrak al in de uitwedstrijd van Ajax tegen Excelsior (1-1). Trainer Peter Bosz had graag gewild dat zijn Deense aanvaller in Amsterdam zou revalideren, maar hij is opgeëist door de nationale ploeg. De medische staf van Denemarken wilde zelf onderzoeken hoe ernstig de schade is.

Ook Nicolai Jørgensen van Feyenoord heeft last van zijn lies en liet zich in het door Feyenoord met 2-1 gewonnen uitduel tegen sc Heerenveen kort voor tijd vervangen. Of hij tegen Roemenië kan spelen, is nog onduidelijk.