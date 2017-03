Poldi neemt afscheid in stijl

Lukas Podolski kon zich geen mooier afscheid wensen als international. De Duitser maakte in zijn 130ste en laatste interland het winnende doelpunt tegen Engeland (1-0). Poldi deed dat in de oefenwedstrijd bovendien op fraaie wijze.

In de 69ste minuut schoot de aanvaller van Galatasaray de bal in de rechterkruising van het doel. Keeper Joe Hart was kansloos op de bij hem wegdraaiende bal. In de 84e minuut kreeg de 31-jarige Podolski een publiekswissel in Dortmund, waar hij werd vervangen door Sebastian Rudy.

Podolski mocht tegen de Engelsen de aanvoerdersband dragen. Vooraf waren er lovende woorden voor de spits die drie jaar terug met Duitsland de wereldtitel in Brazilië behaalde. 'Wij nemen vanavond afscheid van een speler die het wereldkampioenschap won en zich ook buiten het veld als een wereldkampioen gedroeg', zei Reinhard Grindel, voorzitter van de Duitse voetbalbond.