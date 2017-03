Groen licht voor Wehrlein om te racen

Pascal Wehrlein heeft groen licht gekregen om mee te doen aan de Grote Prijs van Australië. De 22-jarige Duitser moest zich laten onderzoeken door artsen van de internationale autosportfederatie FIA vanwege een rugblessure. De coureur van Sauber liep de blessure op bij een crash tijdens Race of the Champions in Miami.