'Perfecte' Westbrook gooit alles raak

Russell Westbrook heeft een unieke prestatie geleverd. De superster van Oklahoma City Thunder kon niet missen in de 122-97 overwinning tegen Philadelphia 76'ers. Hij is de eerste speler in de geschiedenis van de NBA die alles raak schoot vanuit het veld en vanaf de lijn en een triple double produceerde. Het betekende ook de 35ste(!) triple double van het seizoen van Westbrook.