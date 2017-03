Agüero moet Argentinië op WK-koers zetten

Sergio Agüero krijgt de kans om zich te laten zien in de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd van Argentinië tegen Chili. De verliezend finalist van het WK 2014 moet in Buenos Aires winnen om kwalificatie voor het toernooi van volgend jaar in Rusland in eigen hand te houden.