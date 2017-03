Arda moet Arsenal-vedettes opvolgen

Nu Alexis Sánchez en Mesut Özil nog steeds hun contract niet hebben verlengd, kijkt Arsenal naar nieuwe versterkingen. De eerste speler die volgend jaar naar Londen moet komen is Arda Turan, bericht The Times. De leiding van The Gunners is bereid om 29 miljoen euro te betalen voor de middenvelder van Barcelona.

Turan heeft nog een contract voor drie jaar bij de Catalanen, maar is sinds zijn komst van Atlético Madrid vooral bankzitter bij de ploeg van Luis Enrique. Het bestuur van de Blaugranas wil de eigen selectie ook vernieuwen en zal de transfer van de Turk niet ten kosten van alles tegenhouden.

Internazionale kan Kevin Strootman vergeten. De middenvelder van het Nederlands Elftal gaat zijn contract verlengen bij AS Roma, weet La Stampa. Daarom gaat Inter een poging wagen om Yaya Touré aan de selectie van volgend jaar toe te voegen. De Ivoriaan is na dit seizoen transfervrij, waardoor de Nerazzurri de middenvelder gratis kunnen overnemen.

Chelsea heeft scouts gestuurd naar de interland tussen Duitsland en Engeland om Antonio Rüdiger met eigen ogen te zien. De leiding van de koploper van de Premier League is gecharmeerd van de verdediger van AS Roma en bereidt volgens The Sun een bod voor van 35 miljoen euro. De Duitser kan ook op interesse rekenen van Manchester United en Manchester City.

Dat Kylian Mbappé hot is, dat weten we al een tijdje. De topclubs in Europa zitten achter de tiener van AS Monaco aan. Manchester United deed de eerste poging om de aanvaller weg te plukken. The Sun schrijft dat de ploeg van José Mourinho maar liefst 80 miljoen euro op tafel heeft gelegd in de winter. Dat bod is afgewezen. De kans is groot dat The Mancunians deze zomer zich weer melden bij Monaco.

Het prijskaartje van Giovanni Simeone is bekend. Voorzitter Enrico Preziosi van Genoa gaat akkoord met een bedrag van 15 miljoen euro, meldt La Repubblica. Everton, AC Milan en Lazio Roma volgen de prestaties van de zoon van Diego Simeone op de voet en zullen blij zijn met het nieuws.

Niet Barcelona maar Manchester City wordt de nieuwe werkgever van Ederson. De 23-jarige doelman van Benfica is een groot talent en inmiddels al international van Brazilië. De ploeg van Pep Guardiola moet wél diep in de buidel tasten voor de keeper, claimt A Bolo. Ederson moet 40 miljoen euro opleveren.