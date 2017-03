Golfer Day stopt voor zieke moeder

Jason Day heeft het Dell Match Play in Texas al snel voor gezien gehouden. De voormalig nummer één van de wereld brak zijn partij tegen de Amerikaan Pat Perez al na zes holes af. Day kon zich naar eigen zeggen niet focussen op het golf, omdat zijn moeder ernstig ziek is. Ze heeft longkanker en ondergaat vrijdag een operatie.

De 29-jarige Australiër barstte in tranen uit toen hij zijn verhaal deed. 'Het is heel, heel lastig om nu aan golf te denken.' Day, die in 2015 het PGA Championship won en daarmee zijn eerste majorzege binnenhaalde, verloor al op jonge leeftijd zijn vader aan kanker. 'Ik heb dit allemaal dus al een keer meegemaakt en weet hoe zwaar het is. Ik probeer nu zo snel mogelijk naar mijn moeder te gaan om haar bij te staan bij de operatie.'

Day zei niet wanneer hij terugkeert op de golfbaan. Mogelijk ontbreekt hij begin volgende maand bij de Masters, de eerste major van het jaar.