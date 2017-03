Hamilton wil meer vrouwen in Formule 1

Lewis Hamilton heeft zo zijn eigen ideeën over verbeteringen in de Formule 1. 'Ik wil meer vrouwen in de paddock zien, er lopen veel te veel mannen rond', zei de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 donderdag op de persconferentie in Melbourne, waar de grappen en grollen over tafel vlogen. 'Misschien kunnen we alle modellen van Victoria's Secret vragen.'