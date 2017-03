Goed nieuws: Max is zijn regel kwijt

Max Verstappen is vlak voor de seizoensstart verlost van de naar hem vernoemde regel. De Nederlander werd vorig seizoen na zijn felle verdedigen in duels met Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel naamgever van de Verstappen-rule. Die moest voorkomen dat coureurs van richting zouden veranderen in de remzone. Wedstrijdleider Charlie Whiting geeft de coureurs weer meer vrijheid.

VRIJER OM TE RACEN

De regel was vorig jaar vlak voor de GP van de USA juist aangescherpt na klachten van coureurs en teams. 'Een aantal van de incidenten van vorig jaar zouden dit jaar wellicht iets anders worden beoordeeld. Dat is simpelweg omdat de Verstappen-regel is geschrapt. Dat betekende dat elke beweging in de remzone potentieel gevaarlijk was en moest worden onderzocht door de stewards', aldus Whiting.

Opvallend genoeg was het juist Vettel die slachtoffer werd van de Verstappen-rule

'Nu staat er dat een coureur alleen onderzocht wordt als hij onvoorspelbaar, onnodig langzaam of op een manier rijdt waarmee hij een andere coureur in gevaar brengt. Dus is de vraag die beantwoord moet worden of de move gevaarlijk was of niet, niet per se of het om bewegen in de remzone was', besluit de Engelsman.

'IK WAS ER tOCH AL NIET ZO MEE BEZIG'

Verstappen zelf lag al niet zo erg wakker van de kritiek, maar is toch blij dat er meer ruimte komt tot racen. 'Goed zo. Ik was daar toch al niet heel erg mee bezig. Het heeft ook nooit in het regelboek gestaan. Voor mijzelf verandert er niet veel. Het is over het algemeen altijd beter als ze ons laten racen. Daar gaat het ook om in het racen', zegt hij tegen motorsport.com.

De 20 coureurs krijgen vrijdag in de rijders-briefing uitleg over de aanpassing in Artikel 27.5 van het sportief reglement.

