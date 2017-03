Vettel waakt voor misplaatste euforie

De nieuwe Ferrari bleek tijdens de testdagen van de Formule 1 snel én betrouwbaar, maar Sebastian Vettel vindt het veel te vroeg om nu al over het kampioenschap te praten. 'Het is pas maart', zei de Duitser voorafgaand aan de openingsrace van het seizoen in Australië. 'In oktober of november kunnen we het over de titel hebben, niet nu. Dit is niet de tijd voor misplaatste euforie.'