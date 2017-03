Topbasketbal & upsets, start Sweet Sixteen

We beloofden verrassingen, we kregen verrassingen. In de eerste twee ronden van March Madness zijn al een aantal grote scholen gesneuveld. Titelkandidaat en titelverdediger Villanova Wildcats vloog eruit tegen het laag gerankte Wisconsin (8). En het in bloedvorm verkerende Duke kan fluiten naar het kampioenschap na de verloren pot tegen South Carolina (7).

En nu gaat March Madness verder met de Sweet Sixteen. Zestien ploegen zijn nog in de race om een plekje te veroveren in de geschiedenisboeken. In het oosten zijn met Villanova en Duke de twee beste ploegen eruit, waardoor er sowieso een verrassende ploeg in de final four staat.

De nummer 1 geplaatste Gonzaga (west), Kansas (midwest) en North Carolina (south) zitten nog in het toernooi, maar een mindere dag en ze kunnen naar huis. Zaterdag en zondag spelen acht winnaars hun volgende wedstrijd tijdens de Elite Eight. Vermoeidheid gaat ook een rol spelen.

TOPAFFICHE SWEET SIXTEEN

In het zuiden gaat het tot nu toe allemaal volgens planning, waardoor er een topaffiche op het programma staat. Het duel tussen Kentucky en UCLA is een wedstrijd tussen toekomstige NBA-sterren. Het is een strijd tussen aan de ene kant Malik Monk en De'Aaron Fox van Kentucky en Lonzo Ball en T.J. Leaf van UCLA aan de andere kant. Het is een krachtmeting om je vingers bij af te likken.

Wedstrijden op Ziggo Sport

wanneer wedstrijd kanaal 24/3 00.15 Gonzaga (1) vs West Virginia (4) Ziggo Sport Extra 2, Go 25/3 02.30 UCLA (3) vs Kentucky (2) Ziggo Sport Extra 2, Go 26/3 01.40 Elite Eight Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 27/3 00.00 Elite Eight Go Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select,

CINDERELLA

Ook dit jaar is er nog kans op een cinderella. Xavier Musketeers is als 11de geplaatst in het schema van het westen. De school uit Cincinnati, Ohio versloeg achtereenvolgens Maryland (6) en de nummer drie van het westen Florida State. De volgende grote uitdaging is Arizona (2). Die laatste school zou volgens de ranking moeten winnen, maar het toernooi heeft niet voor niets de bijnaam March Madness.

BRACKETOLOGY

March Madness laat zich niet voorspellen. Miljoenen Amerikanen vullen voorafgaand aan het toernooi hun voorspelling van The Dance in. Na twee speelronden heeft geen enkele deelnemer die meedoet aan het spel van ESPN zijn of haar bracket goed. De twee koplopers hebben tot nu toe twee foute voorspellingen. En dat is een dikke pluim waard met al de upsets.